Саратовцы приглашаются на благотворительный забег
3 августа в Саратовском городском парке культуры и отдыха пройдет благотворительный забег "Достигая цели!", приуроченный ко Дню железнодорожника.
Все средства от участия в забеге будут перечислены в Благотворительный фонд «Русфонд» на оплату лечения Дениса Сотникова из Базарного Карабулака, которому поставлен диагноз "Туберозный склероз, структурная генетическая мультифокальная эпилепсия". Собранные средства пойдут на покупку лекарств для ребенка.
Старт спортивным состязаниям будет дан в 9.45, подготовка к ним начнется уже в 8 утра.
Событийная сетка субботнего дня в Горпарке выглядит так:
8:00–10:00 Сбор участников благотворительного забега "Достигая цели!", начало выдачи стартовых пакетов;
9:00 Открытие стартово-финишного городка, работа развлекательных и спортивных площадок;
9:45 Торжественное открытие благотворительного забега "Достигая цели!";
10:00 Старт детского забега на 500 м;
10:20 Старт забега на 500 м для возрастной категории 65+;
10:35 Старт забега на 1520 м;
11:00 Старт забега на 5000 м.
ВНИМАНИЕ!!!
Организаторы напоминают, что для участия в благотворительном забеге необходимо наличие медицинской справки и регистрация по ссылке.
С 09:00 до 12:00 на спортивной площадке пройдут соревнования для взрослых: волейбол, стритбол, стрельба из лука, дартс и соревнование по гиревому спорту. В спортивных мероприятиях могут участвовать все желающие.
С 10:00 до 14:00 на детской площадке (вход со стороны ул. 2-я Садовая) маленьких гостей ждут конкурсы и викторины, театрализованные представления с участием аниматоров.
С 10:00 до 14:00 на площадке "Ракушка" покажут концертную программу с участием творческих коллективов г. Саратова. Там же состоится награждение победителей забега во всех возрастных категориях.
В воскресенье на станции Ершов пройдет «Парад железнодорожной техники».
В экспозиции динамической выставки будут представлены локомотивы, обеспечивающие движение пассажирских и грузовых поездов: магистральный тепловоз серии 2ТЭ25КМ, пассажирский тепловоз серии ТЭП70БС, маневровые тепловозы серии ЧМЭ3 и ТЭМ14 и многие другие. В числе раритетных экспонатов – действующие паровозы серии Л.
Всем посетителям можно будет не только посмотреть образцы техники, но и заглянуть внутрь локомотивов, пообщаться с работниками дороги. Также для гостей выставки состоится показ костюмов сотрудников железнодорожной отрасли разных времен.
Посещение для всех категорий граждан – бесплатное.
Приглашаются все желающие!
Все средства от участия в забеге будут перечислены в Благотворительный фонд «Русфонд» на оплату лечения Дениса Сотникова из Базарного Карабулака, которому поставлен диагноз "Туберозный склероз, структурная генетическая мультифокальная эпилепсия". Собранные средства пойдут на покупку лекарств для ребенка.
Старт спортивным состязаниям будет дан в 9.45, подготовка к ним начнется уже в 8 утра.
Событийная сетка субботнего дня в Горпарке выглядит так:
8:00–10:00 Сбор участников благотворительного забега "Достигая цели!", начало выдачи стартовых пакетов;
9:00 Открытие стартово-финишного городка, работа развлекательных и спортивных площадок;
9:45 Торжественное открытие благотворительного забега "Достигая цели!";
10:00 Старт детского забега на 500 м;
10:20 Старт забега на 500 м для возрастной категории 65+;
10:35 Старт забега на 1520 м;
11:00 Старт забега на 5000 м.
ВНИМАНИЕ!!!
Организаторы напоминают, что для участия в благотворительном забеге необходимо наличие медицинской справки и регистрация по ссылке.
С 09:00 до 12:00 на спортивной площадке пройдут соревнования для взрослых: волейбол, стритбол, стрельба из лука, дартс и соревнование по гиревому спорту. В спортивных мероприятиях могут участвовать все желающие.
С 10:00 до 14:00 на детской площадке (вход со стороны ул. 2-я Садовая) маленьких гостей ждут конкурсы и викторины, театрализованные представления с участием аниматоров.
С 10:00 до 14:00 на площадке "Ракушка" покажут концертную программу с участием творческих коллективов г. Саратова. Там же состоится награждение победителей забега во всех возрастных категориях.
В воскресенье на станции Ершов пройдет «Парад железнодорожной техники».
В экспозиции динамической выставки будут представлены локомотивы, обеспечивающие движение пассажирских и грузовых поездов: магистральный тепловоз серии 2ТЭ25КМ, пассажирский тепловоз серии ТЭП70БС, маневровые тепловозы серии ЧМЭ3 и ТЭМ14 и многие другие. В числе раритетных экспонатов – действующие паровозы серии Л.
Всем посетителям можно будет не только посмотреть образцы техники, но и заглянуть внутрь локомотивов, пообщаться с работниками дороги. Также для гостей выставки состоится показ костюмов сотрудников железнодорожной отрасли разных времен.
Посещение для всех категорий граждан – бесплатное.
Приглашаются все желающие!