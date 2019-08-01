«Биглион»: пользователи купонных сервисов чаще всего покупают языковые курсы
Аналитики российской компании «Биглион» представили результаты трехмесячного исследования по покупке купонов в нашей стране.
Им удалось установить, что чаще всего пользователи купонных сервисов интересуются языковыми курсами, которые у них популярнее психологии, интимных отношений, кулинарных, IT-курсов и прочих предложений из рубрики «Образование».
Уточняется, что в процессе исследования аналитики «Биглиона» использовали данные по продажам купонов в категории «Обучение» за три месяца. За рассматриваемый период было продано свыше 10000 купонов.
Как сообщает компания «Биглион», в категории «Обучение» 30% от всех приобретенных купонов составила доля языковых курсов. Второе место по популярности (15%) удерживает сфера красоты. Третью строку разделили IT-курсы и творческие школы и мастер-классы (13%).