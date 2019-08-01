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24 тысячи приставок для приема «цифры» приобретено жителями Саратовской области

Новости
24 тысячи приставок для приема «цифры» приобретено жителями Саратовской области

В Саратовской области продолжается подготовка к переходу с аналогового на цифровое телерадиовещание.

С апреля 2019 года жители региона приобрели 23810 приставок для приема цифрового наземного эфирного телерадиовещания, из них 4855 – в отделениях «Почты России». 120 человек смогли приобрести приставки и оборудование для цифрового телевидения на средства социальной поддержки. Кроме того, в магазинах области куплено 6689 современных телевизоров с функцией приема сигнала стандарта DVB-T2. Специалисты совершили 539609 подомовых обходов с целью информирования населения о переходе на «цифру» и помощи в подключении соответствующего оборудования.

Напомним, что 14 октября Саратовская область перейдет на цифровое телевизионное вещание, в этот день прекратится вещание общедоступных телеканалов в аналоговом формате.

Главным преимуществом цифрового сигнала является полное отсутствие помех, возможность приема без абонентской платы 20 общедоступных телевизионных каналов и трех радиоканалов, наличие региональных врезок. С декабря 2018 года вещание в цифровом качестве осуществляется во всех районах области.

Среди жителей есть те, кто не успел или не смог подключиться к «цифре». На экранах своих телевизоров рядом с логотипом канала они видят букву «А».