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Школьники из Саратова стали участниками туристского слёта Союзного государства

Новости
Школьники из Саратова стали участниками туристского слёта Союзного государства

В Национальном парке «Смоленское Поозерье» прошел туристский слет учащихся Союзного государства.

Это молодёжный проект, направленный на совершенствование туристских навыков, формирование потребности в здоровом образе жизни и укрепление дружеских связей между юными туристами России и Беларуси.

В этом году слёт собрал 450 школьников от 14 до 17 лет. Республику Беларусь представили 7 команд, Россию — 34.

В насыщенную программу слета были включены спортивное ориентирование, контрольно-туристский маршрут, техника пешеходного туризма. Кроме того, ребята презентовали свои команды и регионы, выпускали туристские газеты и делали фотографии, демонстрировали знания в краеведении, экологии.

Саратовскую область представляла команда Энгельсской станции детского и юношеского туризма и экскурсий (юных туристов) и областного центра экологии, краеведения и туризма.

Наша команда завоевала третье место в конкурсе туристских газет и конкурсе быта. В спортивной программе ребята стали 12-ми в дисциплине «короткая личная дистанция (командный зачет)», 13-ми в дисциплине «дистанция группа короткая» и 14-ми в дисциплине «дистанция группа длинная(КТМ)».

С 3 по 10 августа в Челябинске будет проходить Всероссийский слёт юных туристов. Саратовскую область будет представлять команда из г. Пугачёва. А с 19 по 24 августа в Хвалынске пройдет XXVI Всероссийский туристский слёт педагогов, на котором нашу область будут представлять сразу несколько команд.