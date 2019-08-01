Саратовцы выиграли семь грантов на окружном форуме "iВолга 2.0"
В 2019 году с 23 по 30 июля в Самарской области прошел форум ПФО "iВолга 2.0".
Проект реализуется под патронатом полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе. На молодежный форум от представителей Саратовской области была подана 1131 заявка. В результате конкурсного отбора в состав делегации вошло 85 человек по 10 направлениям.
В результате всех конкурсных процедур следующие представители региона получили гранты от Федерального агентства по делам молодежи:
Линькова Кристина (проект «Интерактивная карта с технологией дополнительной реальности») – 100 тысяч рублей;
Газарян Артем (проект «Купеческая усадьба») – 150 тысяч рублей;
Губарьков Денис (проект «ЭкоАРТ») – 200 тысяч рублей;
Кукушкина Ольга (проект «Будь в команде») – 250 тысяч рублей;
Смирнова Юлия (проект «Хакер.ру.нет») – 300 тысяч рублей.
Гранты от Фонда поддержки общественных инициатив получили:
Дягтерев Илья (проект «Чистый бросок») – 150 тысяч рублей;
Шевяхова Марина (проект «Воспоминания о будущем») - 200 тысяч рублей.
Кроме того, проекты Смирновой Юлии и Ивановой Надежды были поддержаны ООО «Газпром Трансгаз Самара», а проект Шевяховой Марины рекомендован к поддержке ООО «Газпром Трансгаз Саратов».