1 августа 2019 ЧЕТВЕРГ
Новости
17:00 | 31 июля
В Москве впервые пройдет фотовыставка «Снимай науку!»
16:32 | 31 июля
По итогам первого полугодия Саратовская область занимает первое место в ПФО по количеству прибывших соотечественников
15:51 | 31 июля
День ВДВ Саратов отметит показательными прыжками парашютистов
15:08 | 31 июля
Школьники из Саратова стали участниками туристского слёта Союзного государства
14:11 | 31 июля
24 тысячи приставок для приема «цифры» приобретено жителями Саратовской области
13:19 | 31 июля
Саратовцы приглашаются на благотворительный забег
12:41 | 31 июля
«Биглион»: пользователи купонных сервисов чаще всего покупают языковые курсы
11:43 | 31 июля
Саратовцы выиграли семь грантов на окружном форуме "iВолга 2.0"
10:50 | 31 июля
В Доме-музее Павла Кузнецова состоится предвыставочная экспертная сессия, посвященная мультимедийному арт-проекту «Привѣтъ изъ Саратова»
09:53 | 31 июля
СГМУ им. В.И. Разумовского вошел в топ-10 лучших университетов в рейтинге «Национальное признание»-2019
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

Саратовцы выиграли семь грантов на окружном форуме "iВолга 2.0"

Новости
Саратовцы выиграли семь грантов на окружном форуме "iВолга 2.0"

В 2019 году с 23 по 30 июля в Самарской области прошел форум ПФО "iВолга 2.0".

Проект реализуется под патронатом полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе. На молодежный форум от представителей Саратовской области была подана 1131 заявка. В результате конкурсного отбора в состав делегации вошло 85 человек по 10 направлениям.

В результате всех конкурсных процедур следующие представители региона получили гранты от Федерального агентства по делам молодежи:

Линькова Кристина (проект «Интерактивная карта с технологией дополнительной реальности») – 100 тысяч рублей;
Газарян Артем (проект «Купеческая усадьба») – 150 тысяч рублей;
Губарьков Денис (проект «ЭкоАРТ») – 200 тысяч рублей;
Кукушкина Ольга (проект «Будь в команде») – 250 тысяч рублей;
Смирнова Юлия (проект «Хакер.ру.нет») – 300 тысяч рублей.
Гранты от Фонда поддержки общественных инициатив получили:

Дягтерев Илья (проект «Чистый бросок») – 150 тысяч рублей;
Шевяхова Марина (проект «Воспоминания о будущем») - 200 тысяч рублей.
Кроме того, проекты Смирновой Юлии и Ивановой Надежды были поддержаны ООО «Газпром Трансгаз Самара», а проект Шевяховой Марины рекомендован к поддержке ООО «Газпром Трансгаз Саратов».