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В Доме-музее Павла Кузнецова состоится предвыставочная экспертная сессия, посвященная мультимедийному арт-проекту «Привѣтъ изъ Саратова»
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В Доме-музее Павла Кузнецова состоится предвыставочная экспертная сессия, посвященная мультимедийному арт-проекту «Привѣтъ изъ Саратова»

Новости
В Доме-музее Павла Кузнецова состоится предвыставочная экспертная сессия, посвященная мультимедийному арт-проекту «Привѣтъ изъ Саратова»

4 августа в Доме-музее Павла Кузнецова (Октябрьская, 56) состоится предвыставочная экспертная сессия, посвященная мультимедийному арт-проекту «Привѣтъ изъ Саратова», начало в 17:00.

Открытие выставки в рамках проекта состоится 12 сентября в Саратовском государственном художественном музее им. А.Н. Радищева.

Авторы арт-проекта «Привѣтъ изъ Саратова» художник Николай Аржанов и поэт Сергей Рыженков представят экспертам и зрителям-слушателям изотворения – связанные друг с другом картины/рисунки и тексты. Актриса Дарья Земскова и композитор Игорь Гладырев исполнят песни, специально написанные для проекта, после чего состоится его обсуждение. Художник Алексей Трубецков, краевед Владимир Федосеев, поэт Михаил Богатов, композитор Владимир Орлов и другие эксперты, а также все желающие выскажут мнения об увиденном и услышанном, которые, как рассчитывают участники проекта, помогут им провести предвыставочную настройку.

Название арт-проекта – «Привѣтъ изъ Саратова» – отсылает к жанру почтовых видовых открыток, на которых изображались городские достопримечательности, а отправитель писал на обороте родным и близким о своей жизни, иногда в стихотворной форме. Авторы проекта и пишут тексты, и создают изображения, а главное – стремятся вовлечь в подобную деятельность всех, кому есть что изобразить и о чем написать.

Особенностью видовых открыток, создаваемых в рамках проекта, является то, что в основном на них изображаются и описываются места, не умещающиеся в саратовский туристический канон: например, окраинный поселок Агафоновка, различные точки в удаленном от центра Заводском районе (Улеши, порт и др.), волжские острова.

Впрочем, в зону внимания авторов попали и традиционные достопримечательности: набережная, мост через Волгу, Проспект Кирова – Немецкая улица и т.п., но они представлены не в каноническом виде. Плюс – сцены и сюжеты из жизни в городе в разные времена, известные в широких или узких кругах саратовцы, городские легенды и некоторые особенности саратовского образа жизни" - сообщает пресс-служба Радищевского музея.