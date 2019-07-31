СГМУ им. В.И. Разумовского вошел в топ-10 лучших университетов в рейтинге «Национальное признание»-2019
Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского занял 7-е место в рейтинге медицинских вузов «Национальное признание» 2019.
Всего в рейтинге, представленном на портале проекта «Универ-Эксперт и Академический критик», оценивались 49 вузов страны, специализирующихся исключительно на медицине или фармации (фармацевтике).
По предмету «Медицина и здравоохранение» Саратовский медуниверситет находится на 9-м месте из 306. В данном рейтинге анализировались данные вузов различного профиля (медицинские, технические и классические университеты), в которых есть медицинские или фармацевтические институты (факультеты или школы). Оценивались не вузы в целом, а именно их подразделения медицинской направленности.
Таким образом, сравнивались как медицинские университеты, подведомственные Министерству здравоохранения РФ и региональным медицинским подразделениям, так и медицинские факультеты немедицинских вузов, подведомственных Министерству науки и высшего образования РФ.