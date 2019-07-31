31 июля 2019 СРЕДА
Новости
10:50 | 31 июля
В Доме-музее Павла Кузнецова состоится предвыставочная экспертная сессия, посвященная мультимедийному арт-проекту «Привѣтъ изъ Саратова»
09:53 | 31 июля
СГМУ им. В.И. Разумовского вошел в топ-10 лучших университетов в рейтинге «Национальное признание»-2019
09:08 | 31 июля
Более 200 саратовцев посетили Волгоград в рамках экскурсионного тура выходного дня
17:35 | 30 июля
В своей новой книге Юрий Лужков оценил возможные последствия масштабного развития искусственного интеллекта
17:10 | 30 июля
В субботу пройдет марафон "Река здоровья"
16:36 | 30 июля
Саратовские аграрии намолотили более полутора миллиона тонн зерна нового урожая
15:48 | 30 июля
Телеканал "Россия-Культура" покажет в программе "Искатели" саратовскийй Крытый рынок и Укек
15:00 | 30 июля
В минувшие сутки в огне погиб мужчина
14:09 | 30 июля
В Саратовской области произведено свыше 72 тысяч тонн молока
13:19 | 30 июля
В Липках состоялся вечер «Очарованье русского романса»
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

Более 200 саратовцев посетили Волгоград в рамках экскурсионного тура выходного дня

Новости
Более 200 саратовцев посетили Волгоград в рамках экскурсионного тура выходного дня

В субботу, 27 июля, пригородный поезд из Саратова отправился в Волгоград по новому туристическому маршруту.

Его организовали АО «Саратовская ППК» и АО «Волгоградтранспригород» при поддержке комитета по туризму Волгоградской области.
Руководство Саратовской пригородной пассажирской компании поощрило пассажира, оформившего первый билет на поезд в комплекте с туристическим пакетом. Им оказался саратовец Николай Емельянов. Он получил в подарок памятный сувенир и сертификат на бесплатную поездку до Волгограда и обратно.

Участниками первой поездки стали 216 жителей Саратовской области. От саратовского вокзала до города-героя пассажиры доехали за 5 часов на комфортабельном электропоезде, оборудованном системой кондиционирования воздуха и санитарными узлами. На знакомство с главными достопримечательностями Волгограда организаторы отвели 6 часов.

Обладатели туристических пакетов посетили с экскурсией музей-панораму "Сталинградская битва", музей "Память" и мемориальный комплекс "Героям Сталинградской битвы" на Мамаевом кургане.

Помимо экскурсий, в стоимость тура входило трехразовое питание, автобусный трансфер по Волгограду и услуги гида. Многие саратовцы отправились в путешествие по героическим местам вместе с детьми.

На обратном пути пассажиры заполнили анкеты с отзывами и пожеланиями. Участники опроса отметили хорошую организацию тура выходного дня, а многие выразили готовность вновь отправиться в путешествие по железной дороге", - сообщает пресс-служба ПРИВЖД.