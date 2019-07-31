Более 200 саратовцев посетили Волгоград в рамках экскурсионного тура выходного дня

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Его организовали АО «Саратовская ППК» и АО «Волгоградтранспригород» при поддержке комитета по туризму Волгоградской области.Руководство Саратовской пригородной пассажирской компании поощрило пассажира, оформившего первый билет на поезд в комплекте с туристическим пакетом. Им оказался саратовец Николай Емельянов. Он получил в подарок памятный сувенир и сертификат на бесплатную поездку до Волгограда и обратно.Участниками первой поездки стали 216 жителей Саратовской области. От саратовского вокзала до города-героя пассажиры доехали за 5 часов на комфортабельном электропоезде, оборудованном системой кондиционирования воздуха и санитарными узлами. На знакомство с главными достопримечательностями Волгограда организаторы отвели 6 часов.Обладатели туристических пакетов посетили с экскурсией музей-панораму "Сталинградская битва", музей "Память" и мемориальный комплекс "Героям Сталинградской битвы" на Мамаевом кургане.Помимо экскурсий, в стоимость тура входило трехразовое питание, автобусный трансфер по Волгограду и услуги гида. Многие саратовцы отправились в путешествие по героическим местам вместе с детьми.На обратном пути пассажиры заполнили анкеты с отзывами и пожеланиями. Участники опроса отметили хорошую организацию тура выходного дня, а многие выразили готовность вновь отправиться в путешествие по железной дороге", - сообщает пресс-служба ПРИВЖД.