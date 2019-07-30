В своей новой книге Юрий Лужков оценил возможные последствия масштабного развития искусственного интеллекта
Из-под пера писателя, бывшего мэра российской столицы Юрия Лужкова вышла новая книга. Он назвал ее «Датаизм: благо или опасность?» и посвятил изучению возможностей и угроз «цифрового» будущего. По словам автора, уже сейчас мы живем в то время, когда создаваемые человечеством цифровые блага во многом начинают ему противостоять. В связи с этим Юрий Лужков считает, что, в первую очередь, с его новой книгой будет полезно ознакомиться молодому поколению.
Юрий Лужков называет «Датаизмом» создаваемую человечеством и все менее от человека зависимую интеллектуальную, технологическую и материальную среду, оснащенную искусственным интеллектом (ИИ). По его словам, нужно быть готовым к тому, что последствия развития ИИ влекут за собой интеллектуальную и физическую детренированность человека. Перепоручение функций управления компьютеру приводит к деградации человечества, — пишет автор, уточняя, что люди не учатся на ошибках прошлого и начинают осознавать, что прогресс чреват не только непредставимыми доселе благами, но и несет в себе различные угрозы.