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Саратовские аграрии намолотили более полутора миллиона тонн зерна нового урожая

Новости


В Саратовской области уборка зерновых культур набирает темп.

Из плана 2,3 миллиона га убрано 948 тысяч га (40%). При средней урожайности 16 ц/га валовой сбор зерновых культур составил 1 миллион 517 тысяч тонн. Область лидирует среди регионов Приволжского федерального округа по намолоту зерновых культур.

По валовому сбору зерна лидируют хозяйства Калининского (107 тыс. тонн), Пугачевского (106 тыс. тонн), Самойловского (91 тыс. тонн) районов.

Наивысшая урожайность зерновых - в Балашовском районе 27,0 ц/га.

В минсельхоз области поступает информация о лидерах уборочной кампании: хлеборобы ООО «Золотой колос Поволжья» Пугачевского района (руководитель Юрий Долгополов) собрали более 20 тыс. тонн зерна нового урожая; в ООО «Кольцовское» Калининского района (руководитель Любовь Галанина) валовой сбор зерновых и зернобобовых культур составил более 10 тысяч тонн.