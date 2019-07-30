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Телеканал "Россия-Культура" покажет в программе "Искатели" саратовскийй Крытый рынок и Укек
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Телеканал "Россия-Культура" покажет в программе "Искатели" саратовскийй Крытый рынок и Укек

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В Саратовском областном музее краеведения прошли съемки по заказу телеканала «Россия – Культура».

Телекомпания «Цивилизация» снимала новый выпуск программы «Искатели».

«Искатели» – это цикл еженедельных познавательно-приключенческих передач, посвященных всевозможным историческим версиям, загадкам и тайнам.

Одна из передач осеннего выпуска расскажет об архитектурном шедевре Саратова – Крытом рынке, построенном в 1916 году по проекту Василия Люкшина. Зрители узнают, что в проекте было новаторским, что удалось при его воплощении, а что нет и почему. Существует много любопытных историй, связанных с процессом строительства здания, ведь он пришелся на начало нового века. О самом Василии Алексеевиче расскажет его внук Александр Клеменц.

Еще одна передача будет посвящена средневековому золотоордынскому городу Укеку. Краеведческий музей обладает богатейшей археологической коллекцией золотоордынского времени. Зрители «Искателей» познакомятся с наиболее интересными экспонатами с Увекского городища, в том числе с находками археолога и краеведа XIX века Флегонта Духовникова, услышат версии гибели средневекового города, побывают на раскопках.

Выход новых выпусков программы «Искатели» на телеканале «Россия – Культура» ожидается в сентябре", - сообщает пресс-служба регионального правительства.