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В Саратовской области произведено свыше 72 тысяч тонн молока

Новости


Согласно оперативным данным министерства сельского хозяйства Саратовской области на 29.07.2019 г. в сельскохозяйственных предприятиях произведено 72,5 тыс. тонн молока, что составляет 102,0% к уровню 2018 года.

Валовой надой молока за сутки составил 387 тонн (101,8% к уровню прошлого года), надой молока от коровы за сутки составляет 19,2 кг (+1,1 кг к 2018 году).

В производстве молока лидируют Марксовский (33181 тонна), Базарно-Карабулакский (4899 тонн), Пугачевский (4141 тонна), Калининский (4132 тонны), Татищевский (3910 тонн) и Новобурасский (2879 тонн) муниципальные районы.
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