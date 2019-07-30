Работники Саратовского НПЗ вернулись из Уфы с наградами

просмотров: 106

Специалисты завода постоянно участвуют и занимают призовые места в финале корпоративного смотра-конкурса. Не стал исключением и этот год.Дмитрий Трофимов стал первым в номинации «Машинист компрессорных установок», Елена Коломыченко завоевала «бронзу» в номинации «Оператор товарный», а Сергей Кулаков занял третье место среди прибористов. Дмитрий Трофимов и Сергей Кулаков также были признаны лучшими в номинации «За безопасный труд». В общем зачете команда Саратовского НПЗ заняла второе место среди 24 предприятий направления «Нефтегазопереработка». Всем участникам юбилейного смотра-конкурса, занявшим первые места, вручены почетные грамоты и памятные знаки Министерства энергетики РФ.В этом году состязания проходили в Уфе на производственных площадках предприятий ПАО АНК «Башнефть» - «Башнефть-Уфанефтехим», дочернего общества компании «Роснефть». В финале XV корпоративного смотра-конкурса принимало участие более 1000 представителей рабочих и инженерных специальностей из более 100 добывающих, перерабатывающих и сбытовых предприятий - победителей региональных этапов, которые соревновались в 28 номинациях. В направлении «Нефтегазопереработка» за звание лучшего по профессии боролись 158 человек в 8 номинациях.Соревнования длились в течение четырех дней и включали в себя теоретический и практический этапы. На первом этапе жюри оценивало знание конкурсантами тонкостей своей профессии, правил промышленной безопасности и охраны труда, природоохранных требований и способов оказания первой медицинской помощи. В ходе практической части конкурсанты выполняли профессиональные операции на производственных объектах.Кроме этого, для участников смотра-конкурса была организована экскурсионная программа по Уфе, по производственным предприятиям компании «Роснефть и на пасеку, где экскурсантов угостили знаменитым башкирским медом.На торжественной церемонии награждения победителям и призерам смотра-конкурса «Лучший по профессии-2019» вручены памятные дипломы, подарки и сертификаты на получение денежных премий.Дмитрий Трофимов пришел на Саратовский НПЗ четыре года назад, до этого он тринадцать лет проработал на Павлодарском нефтеперерабатывающем заводе.- Это здорово, что в компании «Роснефть» проводятся смотры-конкурсы на звание «Лучший по профессии». Они дают возможность проверить себя как специалиста, повысить уровень своих знаний, познакомиться с коллегами с других предприятий и обменяться с ними опытом, - рассказал Дмитрий.