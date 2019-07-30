Саратовские студенты стали участниками VI российско-китайского форума «Волга – Янцзы»

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Форум был организован в рамках сотрудничества между Приволжским федеральным округом и провинциями верхнего и среднего течения реки Янцзы. Традиционно он проходит при поддержке полномочного представителя Президента РФ ПФО. Главная задача мероприятия – укрепить двусторонние отношения между странами, создать фундамент для плодотворного сотрудничества молодежи.В течение 10 дней ребята общались с представителями китайской молодежи, узнавали культуру и традиции КНР. За это время обрели новых друзей, профессиональный опыт, а также поделились своими достижениями, познакомив сверстников из Китая с культурой и традициями России.В состав российской делегации вошли более 130 представителей студенческой молодежи из высших учебных заведений Приволжского федерального округа. Это лучшие студенты в учебе, лидеры общественной молодежной жизни, талантливые артисты и спортсмены. Саратовскую область представляли 12 человек - это студенты СГУ им. Н.Г. Чернышевского, СГТУ им. Ю.А.Гагарина, СГЮА, ПИУ им. П.А. Столыпина филиал «РАНХиГС при Президенте РФ», СГМУ им. В.И.Разумовского, ССЭИ филиал РЭУ имени Г.В. Плеханова.Участник саратовской делегации, студент СГМУ им. В.И. Разумовского Богдан Ципящук поделился впечатлениями о форуме: «Такие поездки нужны, чтобы сблизить два наших народа, чтобы молодёжь узнавала о культурных особенностях не через СМИ, а через общение друг с другом. Китайцы очень доброжелательные. Общий язык мы нашли очень быстро».