30 июля 2019 ВТОРНИК
Новости
17:35 | 30 июля
В своей новой книге Юрий Лужков оценил возможные последствия масштабного развития искусственного интеллекта
17:10 | 30 июля
В субботу пройдет марафон "Река здоровья"
16:36 | 30 июля
Саратовские аграрии намолотили более полутора миллиона тонн зерна нового урожая
15:48 | 30 июля
Телеканал "Россия-Культура" покажет в программе "Искатели" саратовскийй Крытый рынок и Укек
15:00 | 30 июля
В минувшие сутки в огне погиб мужчина
14:09 | 30 июля
В Саратовской области произведено свыше 72 тысяч тонн молока
13:19 | 30 июля
В Липках состоялся вечер «Очарованье русского романса»
12:30 | 30 июля
Саратовские студенты стали участниками VI российско-китайского форума «Волга – Янцзы»
11:24 | 30 июля
Энергетики «Россети Волга» признаны лучшими в России
10:39 | 30 июля
Работники Саратовского НПЗ вернулись из Уфы с наградами
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

Энергетики «Россети Волга» признаны лучшими в России

Новости


Команда «Россети Волга» (бренд ПАО «МРСК Волги») одержала победу на Всероссийских соревнованиях профессионального мастерства персонала по ремонту и обслуживанию распределительных сетей.

Состязания проходили с 21 по 26 июля на учебно-тренировочном полигоне «Россети Ленэнерго» в поселке Терволово Ленинградской области и объединили представителей электросетевых и энергетических компаний России.
На протяжении шести дней свои умения и навыки демонстрировали 15 команд. «Россети Волга» представляли специалисты самарского филиала компании. Энергетики показали высокий уровень теоретической и практической подготовки.

Команда «Россети Волга» стала первой на четырех из семи этапах соревнований, набрав больше всех баллов на этапе №5 по техническому обслуживанию разъединителя на опоре ВЛ 10 кВ с использованием гидроподъемника; на этапе №6 по замене проходного изолятора 10 кВ на КТП – 10/0,4 кВ; на этапе №3 по освобождению пострадавшего от действия электрического тока на опоре ВЛ-10 кВ и оказании ему первой помощи; на этапе №1 – проверка знаний действующей нормативно-технической документации – команда набрала максимальные 200 баллов.

По итогам Всероссийских соревнований были определены безусловные лидеры состязаний. С результатом 1358 баллов победу одержали представители «Россети Волга». Серебряным призером стала команда «Россети Ленэнерго», получившая за прохождение этапов 1304 балла. Бронзу завоевали специалисты «Россети Тюмень» с результатом 1296,5 балла.
Добавить коммент
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код