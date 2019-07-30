Энергетики «Россети Волга» признаны лучшими в России

просмотров: 81

Состязания проходили с 21 по 26 июля на учебно-тренировочном полигоне «Россети Ленэнерго» в поселке Терволово Ленинградской области и объединили представителей электросетевых и энергетических компаний России.На протяжении шести дней свои умения и навыки демонстрировали 15 команд. «Россети Волга» представляли специалисты самарского филиала компании. Энергетики показали высокий уровень теоретической и практической подготовки.Команда «Россети Волга» стала первой на четырех из семи этапах соревнований, набрав больше всех баллов на этапе №5 по техническому обслуживанию разъединителя на опоре ВЛ 10 кВ с использованием гидроподъемника; на этапе №6 по замене проходного изолятора 10 кВ на КТП – 10/0,4 кВ; на этапе №3 по освобождению пострадавшего от действия электрического тока на опоре ВЛ-10 кВ и оказании ему первой помощи; на этапе №1 – проверка знаний действующей нормативно-технической документации – команда набрала максимальные 200 баллов.По итогам Всероссийских соревнований были определены безусловные лидеры состязаний. С результатом 1358 баллов победу одержали представители «Россети Волга». Серебряным призером стала команда «Россети Ленэнерго», получившая за прохождение этапов 1304 балла. Бронзу завоевали специалисты «Россети Тюмень» с результатом 1296,5 балла.