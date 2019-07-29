Представители Саратовской области выиграли 2 гранта на Всероссийском форуме «Территория смыслов»
Состоялось подведение итогов грантового конкурса от Федерального агентства по делам молодежи.
На смене, стартовавшей 21 июля, собрались около 1 000 молодых людей: представители Ассоциации волонтерских центров, ВОД «Волонтеры Победы», ВОД «Волонтеры-Медики», медиаволонтеры России, участники и победители всероссийского конкурса «Доброволец России», гражданские активисты, представители СМИ и блогеры.
В этом году в рамках форума разыгрываются гранты на поддержку индивидуальных и командных проектов. Из поданных на третьей смене в АИС 124 заявок были рекомендованы к получению гранта 27 на общую сумму 5 600 000 рублей. Победителями из Саратовской области стали:
∙ Екатерина Орлова (СГЮА), Саратовская обл., проект «PROдвигай доBRO», 170 000 рублей;
∙ Ангелина Шершнева (СГМУ), Саратовская обл., проект «Творческая мастерская в условиях детской больницы», 200 000 рублей.
Перед завершением смены провели командно-деловую игру, направленную на развитие четырех важных навыков: коммуникацию, кооперацию, критическое мышление и креативность. Пройдя ряд испытаний, участники смогли прокачать свои знания в этих областях.