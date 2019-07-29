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«РосКвартал» разработала сервис «АДС на 100%»

Новости
«РосКвартал» разработала сервис «АДС на 100%»


Новый онлайн-сервис (программа) для организаций жилищно-коммунального хозяйства «АДС на 100%» автоматизирует работу аварийно-диспетчерских и контактных служб и поможет управляющим компаниям наладить взаимодействие с жителями домов. Запись телефонных разговоров, мобильное приложение, отказ от бумажных журналов, система напоминаний и удобство использования, – вот некоторые преимущества сервиса.

С 1 марта 2019 года все аварийно-диспетчерские службы начали работать по обновлённым правилам, утверждённым ПП РФ № 331. Чтобы организации могли организовать свою работу в соответствии с новыми требованиями, компания «РосКвартал» разработала сервис «АДС на 100%».

Сотрудники АДС, выполняющие заявки, получают их от диспетчера в мобильном приложении. Отпадает необходимость возвращаться в офис управляющей организации после выполненной заявки, чтобы получить новую. Это ускоряет темп работы.

Сервис связан с мобильным приложением «Моя Квартира». С его помощью наладить работу с обращениями собственников станет проще. Поток бумажных обращений уменьшится, и жители будут получать ответы на свои вопросы оперативнее.

Дополнительная опция для пользователей сервиса – возможность встроить на сайт организации виджет, с помощью которого собственники помещений могут отправлять в УО заявки, обращения и показания приборов учёта.

Сервис уже попробовали сотни управляющих организаций. Тридцать дней он доступен бесплатно в демо-режиме. Чтобы начать пользоваться, зарегистрируйтесь на сайте (https://dispatch.roskvartal.ru/).