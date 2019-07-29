В Татищевском районе состоялся региональный этап Спартакиады пенсионеров России.

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На местном стадионе «Олимп» более 120 пожилых спортсменов области доказали себе и окружающим, что возраст – вовсе не помеха спортивным рекордам и достижениям.Приветственным словом участников масштабного спортивного праздника лично поддержали председатель Саратовской областной Думы Александр Романов и глава Татищевского района Павел Сурков. Здорового азарта, хорошего общения и чуточку везения пожелала участникам стартов управляющий Отделением Пенсионного фонда России Оксана Егорова.- С каждым годом все больше представителей старшего поколения желают принять участие в отборочных турах. Растет и уровень спортивной подготовки пенсионеров. И каждый участник соревнований – это уже победитель и чемпион, а самое главное – лучший наглядный пример для молодого поколения, демонстрирующий как важно вести активный и правильный образ жизни, - отметил на церемонии открытия Спартакиады председатель регионального отделения «Союза пенсионеров России» Сергей Ковшов.Именно общественная организация СПР шесть лет назад выступила инициатором всероссийских состязаний среди пенсионеров. Инициативу поддержали многие государственные учреждения, и одним из первых - Пенсионный фонд России, который по традиции сопровождает представителей «серебряного» возраста на всех этапах Спартакиады, начиная от районных отборочных туров до всероссийского финала.В этом году в программу Спартакиады вошли соревнования по пулевой стрельбе, дартсу, настольному теннису, легкой атлетике и встречной эстафете. Все участники отметили высокий уровень организации турнира, а также замечательную материально-техническую базу стадиона «Олимп», похожего на «спортивный Диснейленд». В рамках Спартакиады также прошел мастер класс по игре в городки, скандинавской ходьбе и дыхательной гимнастике от пенсионеров Татищевского района.