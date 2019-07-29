В Татищевском районе состоялся региональный этап Спартакиады пенсионеров России
В Татищевском районе состоялся региональный этап Спартакиады пенсионеров России.
На местном стадионе «Олимп» более 120 пожилых спортсменов области доказали себе и окружающим, что возраст – вовсе не помеха спортивным рекордам и достижениям.
Приветственным словом участников масштабного спортивного праздника лично поддержали председатель Саратовской областной Думы Александр Романов и глава Татищевского района Павел Сурков. Здорового азарта, хорошего общения и чуточку везения пожелала участникам стартов управляющий Отделением Пенсионного фонда России Оксана Егорова.
- С каждым годом все больше представителей старшего поколения желают принять участие в отборочных турах. Растет и уровень спортивной подготовки пенсионеров. И каждый участник соревнований – это уже победитель и чемпион, а самое главное – лучший наглядный пример для молодого поколения, демонстрирующий как важно вести активный и правильный образ жизни, - отметил на церемонии открытия Спартакиады председатель регионального отделения «Союза пенсионеров России» Сергей Ковшов.
Именно общественная организация СПР шесть лет назад выступила инициатором всероссийских состязаний среди пенсионеров. Инициативу поддержали многие государственные учреждения, и одним из первых - Пенсионный фонд России, который по традиции сопровождает представителей «серебряного» возраста на всех этапах Спартакиады, начиная от районных отборочных туров до всероссийского финала.
В этом году в программу Спартакиады вошли соревнования по пулевой стрельбе, дартсу, настольному теннису, легкой атлетике и встречной эстафете. Все участники отметили высокий уровень организации турнира, а также замечательную материально-техническую базу стадиона «Олимп», похожего на «спортивный Диснейленд». В рамках Спартакиады также прошел мастер класс по игре в городки, скандинавской ходьбе и дыхательной гимнастике от пенсионеров Татищевского района.