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В Саратове пройдет профилактическое мероприятие «Юный пешеход»

Новости
В Саратове пройдет профилактическое мероприятие «Юный пешеход»


Оно будет проводиться с 30 июля по 2 августа в целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием детей-пешеходов, а также повышения уровня защищенности данной категории участников дорожного движения.

По информации ГИБДД города, за 6 месяцев 2019 года на территории города Саратова произошло 32 дорожно-транспортных происшествия с участием детей-пешеходов, из них 15 дтп на пешеходных переходах. Чтобы снизить эту статистику, в период с 30 июля по 2 августа 2019 года проводится профилактическое мероприятие «Юный пешеход».

В ведомстве отметили, что в ходе мероприятия сотрудники ГИБДД будут уделять особое внимание профилактике аварийности с участием детей пешеходов, как в отношении нарушений правил дорожного движения водителями, связанных с непредставлением преимущества пешеходам, так и нарушениям правил перехода проезжей части юными пешеходами.