В Саратовской области состоялся XII Открытый областной фестиваль авторской песни и шансона "Обермунжский треугольник"

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Этот любимый для многих саратовских бардов и шансонье конкурс, проводимый на своем традиционном месте в Цыганском лесу совсем недавно попало в ТОП-200 событий России. Хотя, география участников и гостей фестиваля уже давно вышла за пределы Саратовской области. К примеру, в этом году, кроме делегаций из различных районов губернии, в конкурсе состязались представители Санкт-Петербурга, Самарской и Смоленской областей, Пермского края.Гран-при конкурса увез в Саратов член клуба авторской песни "Причал-64" Антон Серебряков. Кроме него, ценные призы, а именно сертификаты на приобретение бытовой техники и туристического снаряжения, вручили 12 лауреатам и 19 обладателям дипломов первой степени.Не первый год на "Обермоунже"существует традиция дарить представителям одного из районов Саратовской области акустическую гитару, с условием, что по возвращению домой делегаты передадут ее в какую-либо местную школу искусств. В этот раз директор фестиваля Владимир Есин вручил инструмент представителям Федоровского района. Владимир Анатольевич считает, что это позволит популяризировать игру на гитаре среди подрастающего поколения. Ведь для кого-то из них новый качественный инструмент поможет раскрыть талант, найти в будущем профессию или любимое хобби, а может, через некоторое время также приехать в Маркс и покорить сердца членов жюри и зрителей фестиваля "Обермунжский треугольник".