Сегодня в Саратове запланированы дорожные работы на улице Зарубина
В Саратове продолжается реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Завершены основные дорожные работы на ул. Моисеева, где заменено более 2,7 тыс. кв. м полотна на проезжей части.
В дневное время запланировано фрезерование ул. Зарубина. В настоящий момент на участке от ул. Разина до ул. Рахова снято 8 тыс. кв. м асфальта. Всего будет отремонтировано около 10,5 тыс. кв. м дороги.
Указанный вид работ может вызвать затруднения в движении транспорта.