Саратовских туристов ждёт "Питерская мельница"
27 июля 2019 года в 16.00 в с. Моршанка Питерского района состоится торжественное фестивальное мероприятие «Питерская мельница»
Ветряная мельница является официальным символом Питерского района. История создания ветряных мельниц на Питерской земле уходит далеко в прошлое. В второй половине 19-го века на нашей земле их насчитывалось до 30. До наших дней «дожила» одна ветряная мельница, расположенная около Дрямского сада в с. Моршанка Питерского района. Сейчас, сохраняя культурное наследие Питерского района, на её месте возведён этнокультурный комплекс «Питерская мельница». И, не случайно, фестивальное мероприятие, проводимое на Питерской земле и посвященное первому помолу зерна, получило одноименное название.
В программе фестиваля «Питерская мельница»:
Ярмарка-выставка товаров и натуральных продуктов сельскохозяйственного производства района;
Шествие-презентация фермерских династий района;
Экскурсионная демонстрация работы ветряной мельницы «Первый помол зерна»;
Творческие мастер-классы поделок из муки, зерна, соломы, полевых трав, выставка работ;
Спортивные игры: волейбол, воркаут;
«Литературная ПАРКовка» - встреча с местными поэтами-песенниками, презентация их работ;
Детские игровые забавы;
Арт-зона: выставка икебан из полевых цветов, инсталляция, сувенирная продукция;
Праздничная концертная программа и фейерверк.