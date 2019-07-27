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Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
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Саратовских туристов ждёт "Питерская мельница"

Новости


27 июля 2019 года в 16.00 в с. Моршанка Питерского района состоится торжественное фестивальное мероприятие «Питерская мельница»

Ветряная мельница является официальным символом Питерского района. История создания ветряных мельниц на Питерской земле уходит далеко в прошлое. В второй половине 19-го века на нашей земле их насчитывалось до 30. До наших дней «дожила» одна ветряная мельница, расположенная около Дрямского сада в с. Моршанка Питерского района. Сейчас, сохраняя культурное наследие Питерского района, на её месте возведён этнокультурный комплекс «Питерская мельница». И, не случайно, фестивальное мероприятие, проводимое на Питерской земле и посвященное первому помолу зерна, получило одноименное название.

В программе фестиваля «Питерская мельница»:

Ярмарка-выставка товаров и натуральных продуктов сельскохозяйственного производства района;
Шествие-презентация фермерских династий района;

Экскурсионная демонстрация работы ветряной мельницы «Первый помол зерна»;

Творческие мастер-классы поделок из муки, зерна, соломы, полевых трав, выставка работ;

Спортивные игры: волейбол, воркаут;

«Литературная ПАРКовка» - встреча с местными поэтами-песенниками, презентация их работ;

Детские игровые забавы;
Арт-зона: выставка икебан из полевых цветов, инсталляция, сувенирная продукция;
Праздничная концертная программа и фейерверк.
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