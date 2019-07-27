В Марксовском районе состоится открытый областной фестиваль бардовской песни и шансона «Обермунжский треугольник»
C 26 по 28 июля в Марксовском районе состоится открытый областной фестиваль бардовской песни и шансона «Обермунжский треугольник».
Несмотря ни на какие трудности, истинные поклонники бардовской песни приезжают из разных городов и районов области.
Организаторы ежегодно улучшают условия пребывания участников и гостей: на месте проведения оборудуется концертная площадка, создается «служба размещения», которая занимается расположением палаточного лагеря, организуется качественное техническое оснащение и звук, круглосуточная работа торговых полаток с угощениями, напитками, сувенирами, изделиями ручной работы местных и приезжих мастеров. Вся площадь полаточного лагеря в темное время суток освещается, осуществляется дежурство скорой помощи, полиции и спасателей МЧС.
У фестиваля есть свои традиции: конкурс «Санитары леса» (сбор мусора на территории проведения фестиваля), который проходит
на протяжении всего фестиваля; конкурс на лучшую палатку и, конечно же, самая любимая традиция - уха «По-Есински». Всех участников и гостей фестиваля угощают вкусной ароматной ухой, которую варят в огромном котле на костре.
Марксовский фестиваль - это песенный праздник на лесной поляне, под открытым небом, на берегу красавицы Волги.
Участников фестиваля ждет интересная и насыщенная программа: конкурсы:
Авторский «БАРД-РИНГ» - проводится по двум номинациям:
«Всё моё!» - в данной номинации принимают участие только полные авторы композиции, при условии самостоятельного исполнения
и аккомпанемента. Это единственная номинация, в которой победителям присуждается Гран-При фестиваля,
«Обермунжский БАРДачок» - в данной номинации допускается частичное авторство,
- «Романса трепетные звуки» - конкурс исполнителей городского романса (любовно-лирического, исторического или патриотического содержания),
- «Обермунжский ШАНСон» - конкурс исполнителей шансона.
Внеконкурсная программа:
«…Нас закружил цыганский лес» - открытый микрофон, выступление авторов, в которых отражается смысл и дух бардовского движения, выступление гостей, друзей, лауреатов прошлых лет и членов жюри и конкурс-презентация палаток «Бард - рай».
Как и предыдущем году, информационным спонсором фестиваля выступает «Радио Шансон-Саратов» 101.5FM, подтверждая высокий статус фестиваля.
В настоящее время поступило 179 заявок из 21 муниципального образования области, Смоленской, Самарской областей и Пермского края.