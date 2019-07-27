Саратов встретил бронзовую призёрку Кубка Европы по дзюдо
С 19 по 25 июля в столице Чехии проходил Кубок Европы по дзюдо среди спортсменов в возрасте до 21 года.
Бронзовую медаль международного турнира, собравшего 437 участников из 37 стран, завоевала спортсменка областного центра спортивной подготовки, воспитанница спортивной школы «Олимпик» Глафира Борисова.
Сегодня, 26 июля, на железнодорожном вокзале Глафиру встретили с цветами представители регионального министерства молодежной политики и спорта, Саратовского областного центра спортивной подготовки. Уже через неделю Глафире предстоит побороться за награды на очередном Кубке Европы в Польше. Турнир стартует 3 августа в городе Познань, и сейчас девушку ждут интенсивные тренировки.
Воспитанники балаковской спортивной школы «Олимпик» традиционно показывают высокие результаты на соревнованиях по дзюдо. Во многом это происходит благодаря работе тренера Константина Борисова. Его дочери Ольга и Глафира не раз одерживали победы на международных соревнованиях. Борисовы - одна из сильнейших в регионе спортивных династий.