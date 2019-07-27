Предприятия могут получить финансовую поддержку в рамках нацпроекта

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Саратовские средние и крупные предприятия могут получить адресную господдержку в размере от 50 до 300 миллионов рублей.На такой льготный заём имеют право промышленные компании региона благодаря реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». Нацпроект, в котором уже принимают участие 14 региональных компаний, позволяет получить финансирование из Фонда развития промышленности на 5 лет под 1% годовых. По итогам реализации проекта до 2024 года не менее 105 предприятий смогут получить поддержку от экспертов федерального и регионального центров компетенций.Этим выгодным займом могут воспользоваться предприятия базовых несырьевых отраслей экономики, у которых выручка составляет более 400 млн рублей с долей иностранного участия в уставном капитале не более 25%. Такое льготное финансирование позволит повысить производительность труда до 30% к 2024 году на предприятиях-участниках нацпроекта.Одними из первых участников проекта от области стали предприятия ООО ЭПО «Сигнал» и ООО Завод «Газпроммаш». «Сигнал» был признан лучшим в номинации «Самое активно обучающее предприятие» на всероссийском форуме «Производительность 360», который прошёл в Нижнем Новгороде. Мероприятие было посвящено реализации нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости».