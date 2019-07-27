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Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
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Предприятия могут получить финансовую поддержку в рамках нацпроекта

Новости


Саратовские средние и крупные предприятия могут получить адресную господдержку в размере от 50 до 300 миллионов рублей.

На такой льготный заём имеют право промышленные компании региона благодаря реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». Нацпроект, в котором уже принимают участие 14 региональных компаний, позволяет получить финансирование из Фонда развития промышленности на 5 лет под 1% годовых. По итогам реализации проекта до 2024 года не менее 105 предприятий смогут получить поддержку от экспертов федерального и регионального центров компетенций.

Этим выгодным займом могут воспользоваться предприятия базовых несырьевых отраслей экономики, у которых выручка составляет более 400 млн рублей с долей иностранного участия в уставном капитале не более 25%. Такое льготное финансирование позволит повысить производительность труда до 30% к 2024 году на предприятиях-участниках нацпроекта.

Одними из первых участников проекта от области стали предприятия ООО ЭПО «Сигнал» и ООО Завод «Газпроммаш». «Сигнал» был признан лучшим в номинации «Самое активно обучающее предприятие» на всероссийском форуме «Производительность 360», который прошёл в Нижнем Новгороде. Мероприятие было посвящено реализации нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости».
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