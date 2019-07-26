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Задымление на полигоне в Энгельсском районе ликвидировано

Новости


Работы по ликвидации задымления на карте полигона для захоронения ТКО в Энгельсском районе завершены.

Боковые плоскости отсыпаны грунтом, тление остановлено. Начались работы по консервации карты, что предусматривает отсыпку дополнительных слоев грунта. Общий периметр боковых поверхностей полигона, закрытых грунтовой пересыпкой, составил 983 метра. В ходе ликвидации было использовано более 12 тыс. кубометров воды и более 13 тыс. тонн грунта. На месте работали более 30 единиц техники.

Работы по устранению нештатной ситуации велись в круглосуточном режиме. Благодаря соблюдению норм захоронения ТКО тление не проникло внутрь карты, и полигон полностью сохранил мощность и работоспособность.

Помимо сотрудников Энгельсского экотехнопарка, в ликвидации задымления приняли участие сотрудники ГУ МЧС России по Саратовской области и МБУ «Энгельс-спас», содействие оказали МБУ «Дорстрой» и «Служба благоустройства города» Саратова, «Городское хозяйство» г. Энгельса, МУП «Энгельс – Водоканал» и другие предприятия города.
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