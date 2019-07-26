26 июля 2019 ПЯТНИЦА
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В Саратове пройдут очередные сельскохозяйственные ярмарки

Новости


В предстоящую субботу, 27 июля, сельскохозяйственные ярмарки «выходного дня» пройдут на 4 торговых площадках: на сельскохозяйственном рынке в пос. Юбилейный, на торговой площадке «ТК на Топольчанской» и на 2-х торговых площадках в Заводском районе (на пересечении улиц Пензенская и Томская и рынке «Комсомольский» в пос. Комсомольский).

Сельскохозяйственными товаропроизводителями и предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности области будут предложены к реализации: овощи, молоко и молочные продукты, мясо в ассортименте, птица домашняя, рыба, яйцо, крупы, хлебобулочные и макаронные изделия, кондитерские изделия, колбасы и мясные полуфабрикаты, мед и другие продукты питания.

В рамках ярмарки 27 июля на сельскохозяйственном рынке в пос. Юбилейный будет проводиться презентация с дегустацией и реализация по акции продукции местных товаропроизводителей - кондитерские изделия в ассортименте.

Режим работы ярмарки - с 8.00 до 16.00.
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