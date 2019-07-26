Маршрут "Трамвая здоровья": саратовцы узнали о профилактике гепатита
Для жителей и гостей города на пешеходной зоне на ул. Волжской Саратова, в ретро-трамвае «Семен» специалисты Саратовского областного центра медицинской профилактики и Центра здоровья Саратовской городской клинической больницы № 2 им. В.И. Разумовского в преддверии Всемирного дня борьбы с гепатитом рассказали о профилактике этого заболевания, правилах здорового образа жизни, необходимости регулярного прохождения профилактических медицинских осмотров, диспансеризации. Мероприятие состоялось при поддержке администрации Саратова.
Медики напомнили о профилактике хронических неинфекционных заболеваний, правилах здорового образа жизни, о необходимости регулярного прохождения профилактических медицинских осмотров, диспансеризации. Участникам акции измерили артериальное давление, с помощью смокелайзера определили концентрацию углекислого газа в выдыхаемом воздухе.
«Вирусный гепатит – одна из причин смертности населения в мире. Распространению заболевания способствует то, что в подавляющем большинстве случаев болезнь протекает бессимптомно. Многие инфицированные даже не подозревают о своей болезни, и не только не лечатся сами, но и неосознанно могут стать источником инфекции для других людей. Инкубационный (или скрытый) период колеблется от 14 до 180 дней, чаще 6-8 недель. Основными мерами профилактики гепатита являются соблюдение правил гигиены, вакцинация», - напоминают специалисты.