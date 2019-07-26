Некоторым абонентам Саратова на сегодня снизили параметры подачи холодной воды
Для ликвидации повреждений на городском водопроводе по пр-ту Строителей, 29е сегодня, 26 июля, ориентировочно до 24.00 изменены параметры холодного водоснабжения абонентам улиц:
Загороднева, 1-я Прокатная, 2-я Прокатная от ул. Зеркальная до ул. Безымянная, 4-я Прокатная, Измайлова, пр-т Строителей, 9, 11, 13, 13а, 17, 19, 21, Зеркальная, Ломоносова, Безымянная, 1, 2, 3, Бульварная, Ламповая, 1-й Студеный пр-д, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3-й Студеный пр-д, 2, 4, 5, 6, Шехурдина, 46, 48, 52, 54, Студеная.