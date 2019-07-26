26 июля 2019 ПЯТНИЦА
Новости
12:04 | 26 июля
Маршрут "Трамвая здоровья": саратовцы узнали о профилактике гепатита
10:49 | 26 июля
Некоторым абонентам Саратова на сегодня снизили параметры подачи холодной воды
09:55 | 26 июля
Журналисты испытали свои силы в качестве огнеборцев
09:06 | 26 июля
НКО Пермского края запускают пять международных проектов
22:15 | 25 июля
Результаты второго замера тестовых испытаний KAMARETREAD
18:00 | 25 июля
В Саратовской области в 6,6 раз снижен показатель по бешенству животных
17:11 | 25 июля
Биатлонист Логинов одержал победу в "летней" спринтерской гонке
16:39 | 25 июля
По факту гибели женщины в ДТП на Московской возбуждено уголовное дело
15:54 | 25 июля
Социально-значимые объекты Саратовской области подключат к скоростному Интернету
15:00 | 25 июля
Любителей гандбола приглашают на "Кубок памяти Малютина С.Л."
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

Некоторым абонентам Саратова на сегодня снизили параметры подачи холодной воды

Новости


Для ликвидации повреждений на городском водопроводе по пр-ту Строителей, 29е сегодня, 26 июля, ориентировочно до 24.00 изменены параметры холодного водоснабжения абонентам улиц:

Загороднева, 1-я Прокатная, 2-я Прокатная от ул. Зеркальная до ул. Безымянная, 4-я Прокатная, Измайлова, пр-т Строителей, 9, 11, 13, 13а, 17, 19, 21, Зеркальная, Ломоносова, Безымянная, 1, 2, 3, Бульварная, Ламповая, 1-й Студеный пр-д, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3-й Студеный пр-д, 2, 4, 5, 6, Шехурдина, 46, 48, 52, 54, Студеная.