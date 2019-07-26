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НКО Пермского края запускают пять международных проектов

Новости
НКО Пермского края запускают пять международных проектов


На базе Пермского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассамблея народов России» 23 июля 2019 года состоялся круглый стол. Цель мероприятия – обсуждение пяти международных проектов НКО Пермского края с организациями гражданского общества стран Центральной Азии. Организатором события выступил Экспертный клуб «Урал-Евразия».

Свой взгляд на существующие взаимоотношения всех возможных участников проекта и предполагаемые варианты их развития представил на круглом столе Константин Погорельский, директор Экспертного клуба «Урал-Евразия». По его словам, сегодня организации, которые представляют гражданское общество в РФ и странах Центральной Азии, мало взаимодействуют между собой. Но при этом есть высокая заинтересованность в наращивании сотрудничества, причем она присутствует не только внутри НКО, но и среди представителей бизнеса, органов власти и населения.

Далее во время диалога представители различных НКО озвучили программы своих интересных проектов и пригласили другие организации присоединиться к инициативам по развитию гуманитарных связей со странами Центральной Азии.