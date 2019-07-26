НКО Пермского края запускают пять международных проектов

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Свой взгляд на существующие взаимоотношения всех возможных участников проекта и предполагаемые варианты их развития представил на круглом столе Константин Погорельский, директор Экспертного клуба «Урал-Евразия». По его словам, сегодня организации, которые представляют гражданское общество в РФ и странах Центральной Азии, мало взаимодействуют между собой. Но при этом есть высокая заинтересованность в наращивании сотрудничества, причем она присутствует не только внутри НКО, но и среди представителей бизнеса, органов власти и населения.Далее во время диалога представители различных НКО озвучили программы своих интересных проектов и пригласили другие организации присоединиться к инициативам по развитию гуманитарных связей со странами Центральной Азии.