Журналисты испытали свои силы в качестве огнеборцев

просмотров: 60

Рассказывает Алексей Власов, заместитель начальника Главного управления МЧС России по Саратовской области (по ГПС): "Мы предложили сегодня журналистам преодолеть этапы, элементы которых входят в программу предстоящего Чемпионата мира. Это преодоление учебной башни, 100-метровая полоса препятствий, тушение горящего противня. Конечно, мы упростили, адаптировали эти этапы, потому что реальные нагрузки спортсменов требуют особой подготовки, усиленных тренировок".На беговые дорожки вышли сегодня 4 корреспондента: Николай Палаев (ГТРК "Саратов"), Артем Белов (газета "Телеграфъ"), Полина Попенец ("Саратов24"), Татьяна Ладеева ("Серебряный дождь"). Ребята показали достойные результаты. Они штурмовали учебную башню, бегали по пожарному буму, тушили пламя в боевой одежде огнеборцев. К предстоящему Чемпионату мира эти журналисты теперь подготовлены!Напомним, в период с 8 по 16 сентября 2019 года в Саратове пройдет Чемпионата мира по пожарно-спасательному спорту. Наш регион активно готовится к проведению этого грандиозного спортивного события года. Особенность данного Чемпионата в том, что он будет включать в себя сразу четыре мероприятия: XV Чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту среди мужчин, VI Чемпионат мира среди женщин по пожарно-спасательному спорту, IX Чемпионат мира среди юношей и юниоров и V Чемпионат мира среди девушек и юниорок по пожарно-спасательному спорту. Всего в Чемпионате примут участие свыше 800 спортсменов и делегатов из 26 стран мира. Этапы соревнований: подъем по штурмовой лестнице, преодоление 100-метровой полосы препятствий, боевое развертывание и эстафета.Сообщает пресс-служба министерства молодежной политики и спорта.