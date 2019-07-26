Результаты второго замера тестовых испытаний KAMARETREAD
Прогнозируемый расчетный прогноз фактического пробега после второго замера ЦМК шин KAMARETREAD с рисунком U729 составляет – 281 338 км, UD2L – 181 800 км и UD2 – 292 484 км. Продукция проходит испытания на автопоездах крупнейшего транспортно-логистического оператора России ГК «Деловые Линии». Проект стартовал в ноябре 2018 года. Первый замер был произведен в начале апреля 2019 года, следующий спустя три месяца – в конце июня.
В качестве объектов тестирования выступили восстановленные ЦМК шин ы KAMARETREAD на каркасах КАМА в типоразмере 315/70R22.5 с разными рисунками протектора, предназначенными для магистральных и региональных грузоперевозок: UD2, U729 и UD2L. Вся продукция прошла первый цикл восстановления на предприятии ООО «КаМаРетрэд», заводе Шинного бизнеса Группы «Татнефть» – KAMA TYRES.
По результатам второго замера фактический пробег комплект шин, установленный на ведущую ось автопоездов безостановочного использования, с рисунками UD2 составил 178 344 км, а на U729 – 194 026 км. Пробег шин с рисунком UD2L составил 100 000 км – были установлены на автотранспорт, специализирующийся на доставке грузов в обычном режиме.
KAMA TYRES – шинный бизнес Группы «Татнефть», который обеспечивает полную производственную цепочку: от закупки сырья для выпуска шинной продукции до реализации готовой продукции и оказания послепродажного сервиса. Компания обладает одними из крупнейших в российской шинной отрасли производственными мощностями – 26 % всех выпускаемых в России шин производит KAMA TYRES.