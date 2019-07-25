По факту гибели женщины в ДТП на Московской возбуждено уголовное дело
По данным следствия, водитель автомобиля, сбившего пешехода, был пьян.
По информации пресс-службы регионального управления МВД, уголовное дело возбуждено по п. а ч. 4 ст. 264 УК РФ РФ (нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека).
ДТП произошло утром 18 июля около семи часов утра. 47-летняя женщина, переходившая дорогу по пешеходному переходу на пересечении улиц Московская и Комсомольская, была сбита "Ладой Приорой" под управлением 22-летнего водителя. Удар был такой силы, что пешеход влетела в салон троллейбуса. От полученных травм она скончалась на месте.