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Биатлонист Логинов одержал победу в "летней" спринтерской гонке

Новости / Спорт
Биатлонист Логинов одержал победу в "летней" спринтерской гонке


В Тюмени стартовал чемпионат и Первенство России по летнему биатлону.

В соревнованиях, которые проходят в Центре «Жемчужина Сибири», принимают участие 150 биатлонистов из 27 регионов страны, в том числе спортсмены национальной сборной.

По информации министерства молодежной политики и спорта области, первое «золото» чемпионата выиграл воспитанник саратовской школы по биатлону Александр Логинов. На 10-километровой дистанции с двумя огневыми рубежами наш земляк имел второй стартовый номер. Стрельбу лежа он провел чисто, на «стойке» допустил один промах, однако все равно стал победителем с отрывом 5,5 секунды от ближайшего преследователя Сергея Корастылева из Красноярского края.