Биатлонист Логинов одержал победу в "летней" спринтерской гонке
В Тюмени стартовал чемпионат и Первенство России по летнему биатлону.
В соревнованиях, которые проходят в Центре «Жемчужина Сибири», принимают участие 150 биатлонистов из 27 регионов страны, в том числе спортсмены национальной сборной.
По информации министерства молодежной политики и спорта области, первое «золото» чемпионата выиграл воспитанник саратовской школы по биатлону Александр Логинов. На 10-километровой дистанции с двумя огневыми рубежами наш земляк имел второй стартовый номер. Стрельбу лежа он провел чисто, на «стойке» допустил один промах, однако все равно стал победителем с отрывом 5,5 секунды от ближайшего преследователя Сергея Корастылева из Красноярского края.