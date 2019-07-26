26 июля 2019 ПЯТНИЦА
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В Саратовской области в 6,6 раз снижен показатель по бешенству животных

Новости
В Саратовской области в 6,6 раз снижен показатель по бешенству животных

За шесть месяцев 2019 года зарегистрировано 22 случая заболевания, за аналогичный период прошлого года – 146.

По информации управления ветеринарии правительства области, ликвидированы очаги в 32 населенных пунктах (с учетом вспышек, зафиксированных в прошлом году). На текущий момент в регионе режим карантина по бешенству сохраняется на 8 территориях.

Однако, несмотря на снижение уровня заболевания, профилактика инфекции остается на постоянном контроле ветеринарных специалистов. В каждом случае нанесения животными укусов незамедлительно принимаются меры в соответствии с инструкцией о мероприятиях по борьбе с бешенством. Сведения о людях, контактировавших с больными животными, передаются в медицинскую службу для оказания квалифицированной помощи. Необходимо отметить, что в регионе не допущено ни одного случая передачи вируса от животных человеку.

В рамках противоэпизоотических мероприятий в текущем году ветеринарные врачи привили против бешенства около 185 тысяч домашних и сельскохозяйственных животных. Кроме того, для иммунизации диких зверей в лесных зонах совместно со специалистами охотничьего хозяйства и рыболовства области в июне разложено 240 тысяч приманок, содержащих вакцину.