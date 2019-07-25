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Социально-значимые объекты Саратовской области подключат к скоростному Интернету

Новости
Социально-значимые объекты Саратовской области подключат к скоростному Интернету


Эту работу планируется завершить к 2021 году.

По информации министерства экономического развития области, доступ к скоростному интернету получат все социальные объекты, в том числе сельские школы и фельдшерско-акушерские пункты, в рамках национального проекта «Цифровая экономика». На данный момент такой доступ имеет порядка 30% учреждений. Планируется, что для реализации этого проекта из федерального бюджета выделят 1,2 млрд рублей, из которых 391,4 млн рублей – уже в этом году.

Планируется обеспечить скорость интернета не ниже 10 Мбит/с для медицинских организаций, не ниже 100 Мбит/с для городских образовательных организаций и не ниже 50 Мбит/с - для сельских образовательных организаций.

В министерстве также отметили, что интернет станет доступнее и для жителей области. К 2024 году увеличится доля домохозяйств, имеющих широкополосный доступ к интернету, до 97%. По итогам 2017 года такой доступ имели порядка 70,3%. Средства на закупку оборудования и прокладку оптоволоконного кабеля будут выделены из федерального бюджета.