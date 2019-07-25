Возобновляется производство по делу об освобождении площади перед ДК «Россия» от торговых павильонов
В ноябре 2018 года решением Арбитражного суда Саратовской области был удовлетворены требования администрации города о расторжении договора аренды земельного участка, расположенного перед ДК «Россия», в связи с его нахождением в охранной зоне объекта культурного наследия. ООО «Рекламный мир» данное решение было обжаловано.
В феврале текущего года апелляционный суд приостановил рассмотрение дела до вступления в силу решения по иску компании к управлению по охране объектов культурного наследия о признании незаконным приказа, установившего охранную зону. Саратовским областным судом в удовлетворении данного иска было отказано.
Накануне, 24 июля, Верховным судом РФ была рассмотрена апелляционная жалоба ООО «Рекламный мир». В ее удовлетворении было отказано. Решение Саратовского областного суда вступило в законную силу.
Сегодня, 25 июля, в 12 арбитражный апелляционный суд подано заявление о возобновлении производства по делу. По его завершении планируется демонтировать все торговые павильоны, установленные на площади перед ДК «Россия».