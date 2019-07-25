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За пять лет в Саратовской области планируется построить почти девять миллионов квадратных метров жилья

Новости
За пять лет в Саратовской области планируется построить почти девять миллионов квадратных метров жилья

К 2024 году по национальному проекту «Жилье» объем жилищного строительства в Саратовской области должен увеличиться до 1,833 млн кв. метров в год.

Об этом на заседании регионального Правительства рассказал министр строительства и ЖКХ области Павел Мигачев. С 2019 по 2024 годы в области планируется построить 8,983 млн кв. метров жилья.

По словам докладчика, задача 2019 года - ввести в эксплуатацию не менее 1,2 млн кв. метров жилья. Павел Мигачев подчеркнул, что продолжается застройка микрорайонов №9, 10, 11 жилого района «Солнечный-2», микрорайона «САЗ», жилого комплекса «На Блинова», строительство ЖСК «Радуга», ЖСК «Улеши», ЖСК «Авиатор» в Саратове, жилых домов по улицам Пушкина, Театральной в Энгельсе и других на территории области.