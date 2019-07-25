Саратовская область выиграла субсидию из федерального бюджета на создание 4 детских технопарков в 2020-2022 годах

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Саратовская область успешно прошла отбор, по итогам которого региону будет предоставлена субсидия из федерального бюджета на создание 2 мобильных детских технопарков – по одному в 2020 и в 2021 годах, а также 2 стационарных детских технопарков – по одному в 2021 и в 2022 годах.«Невозможно создать конкурентоспособную среду и подготовить высококвалифицированные кадры без инвестиций в человеческий капитал, без формирования интереса молодежи к инженерным профессиям, научным и изобретательским исследованиям. Кванториумы станут социальными лифтами для детей, проявивших ярко выраженные таланты в научно-техническом творчестве. Обучать их в кванториумах будут не только инженерному образованию, 4К-компетенциям – коммуникации, креативности, командному решению проектных задач, критическому мышлению, но и проектной работе, решению изобретательских и производственных задач с большим вниманием к производственным процессам и работе с современным оборудованием. Детские технопарки решат вопрос раннего выбора профессионального направления школьников», - рассказала первый замминистра образования области Елена Нерозя.Партнерами технопарков станут ведущие институты области, научно-исследовательские организации, а также промышленные предприятия.Сеть детских технопарков «Кванториум» будет создана в рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование», инициированного майским указом Президента России Владимира Путина и реализуемого при поддержке и под контролем главы региона Валерия Радаева.Первые кванторианцы в Саратовской области появятся уже в этом году, когда откроется детский технопарк «Кванториум» г. Саратова.