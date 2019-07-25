25 июля 2019 ЧЕТВЕРГ
Новости
18:00 | 25 июля
В Саратовской области в 6,6 раз снижен показатель по бешенству животных
17:11 | 25 июля
Биатлонист Логинов одержал победу в "летней" спринтерской гонке
16:39 | 25 июля
По факту гибели женщины в ДТП на Московской возбуждено уголовное дело
15:54 | 25 июля
Социально-значимые объекты Саратовской области подключат к скоростному Интернету
15:00 | 25 июля
Любителей гандбола приглашают на "Кубок памяти Малютина С.Л."
14:05 | 25 июля
Возобновляется производство по делу об освобождении площади перед ДК «Россия» от торговых павильонов
13:08 | 25 июля
За пять лет в Саратовской области планируется построить почти девять миллионов квадратных метров жилья
12:13 | 25 июля
Саратовская область выиграла субсидию из федерального бюджета на создание 4 детских технопарков в 2020-2022 годах
10:55 | 25 июля
Учащиеся приглашаются в Исторический парк на занятие «Безопасные каникулы»
09:59 | 25 июля
В День ВМФ в Саратове состоятся памятный митинг и возложение цветов на фарватер Волги
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
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Учащиеся приглашаются в Исторический парк на занятие «Безопасные каникулы»

Новости
Учащиеся приглашаются в Исторический парк на занятие «Безопасные каникулы»

В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, а также повышения внимания водителей к юным велосипедистам на городских улицах, Исторический парк «Россия – Моя история» проведет 31 июля тематическую лекцию для школьников.

Мероприятие поддержало Управление ГИБДД по Саратовской области. Спикером выступит Виктория Вещеулова, старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД по Саратовской области, капитан полиции.

Запланировано также участие педагогов «Саратовской юношеской автошколы «Орленок» и передвижного комплекса «Лаборатория безопасности».