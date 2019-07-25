Учащиеся приглашаются в Исторический парк на занятие «Безопасные каникулы»
В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, а также повышения внимания водителей к юным велосипедистам на городских улицах, Исторический парк «Россия – Моя история» проведет 31 июля тематическую лекцию для школьников.
Мероприятие поддержало Управление ГИБДД по Саратовской области. Спикером выступит Виктория Вещеулова, старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД по Саратовской области, капитан полиции.
Запланировано также участие педагогов «Саратовской юношеской автошколы «Орленок» и передвижного комплекса «Лаборатория безопасности».