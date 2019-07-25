В День ВМФ в Саратове состоятся памятный митинг и возложение цветов на фарватер Волги
28 июля в 09.30 в парке «Липки» состоится митинг, посвященный Дню Военно-Морского флота России. Участники торжества соберутся у памятника Н.Г. Чернышевскому в 09.00 и под звуки марша военного духового оркестра пройдут к памятнику «Юным морякам-саратовцам Соловецкой школы юнг Северного флота 1942-1944 годов».
Среди участников митинга - ветераны ВМФ и члены их семей, представители Правительства области, облвоенкомата, общественных организаций, школьники из классов военно-патриотической направленности, члены военно-патриотических клубов из Аткарского, Ровенского, Советского, Энгельсского районов, студенты Балаковского губернаторского техникума и др.
По пешеходной зоне улицы Волжской праздничная колонна во главе с военным оркестром прошествует до Набережной Космонавтов. На теплоходе «Волга-2» ветераны выйдут на фарватер реки для возложения венка в память о погибших в морских сражениях и при исполнении служебного долга.