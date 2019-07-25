На 3 августа назначаются дополнительные поезда
Для организации перевозки участников забега по взлётно-посадочной полосе аэропорта «Гагарин» на 3 августа 2019 года в Саратовском регионе ПривЖД назначаются дополнительные пригородные поезда:
№ 6331 сообщением Саратов – Тарханы.
Отправление со ст. Саратов-1 в 08:33. Прибытие в аэропорт «Гагарин» в 09:20, прибытие на конечную ст. Тарханы в 9:39;
№ 6332 сообщением Тарханы – Саратов.
Отправление со ст. Тарханы в 12.19. Прибытие в аэропорт «Гагарин» в 12:32, прибытие на конечную ст. Саратов-1 в 13:25.
В пути следования обозначенных поездов предусмотрены остановки на о.п. площадь Ленина в 08:39 и 13:14, ст. Трофимовский-1 в 08:45 и 13:09, о.п. Сокурский тракт в 8:54 и 12:59. Время отправления и прибытия поездов – местное.
С подробной информацией о расписании движения пригородных поездов можно ознакомиться на сайте ОА "Саратовская ППК" www.sarppk.ru в разделе "Расписание", по телефону единого информационного сервисного центра ОАО "РЖД" 8-800-775-00-00 (звонок бесплатный), а также на информационных стендах билетных касс.