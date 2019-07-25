25 июля 2019 ЧЕТВЕРГ
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18:00 | 25 июля
В Саратовской области в 6,6 раз снижен показатель по бешенству животных
17:11 | 25 июля
Биатлонист Логинов одержал победу в "летней" спринтерской гонке
16:39 | 25 июля
По факту гибели женщины в ДТП на Московской возбуждено уголовное дело
15:54 | 25 июля
Социально-значимые объекты Саратовской области подключат к скоростному Интернету
15:00 | 25 июля
Любителей гандбола приглашают на "Кубок памяти Малютина С.Л."
14:05 | 25 июля
Возобновляется производство по делу об освобождении площади перед ДК «Россия» от торговых павильонов
13:08 | 25 июля
За пять лет в Саратовской области планируется построить почти девять миллионов квадратных метров жилья
12:13 | 25 июля
Саратовская область выиграла субсидию из федерального бюджета на создание 4 детских технопарков в 2020-2022 годах
10:55 | 25 июля
Учащиеся приглашаются в Исторический парк на занятие «Безопасные каникулы»
09:59 | 25 июля
В День ВМФ в Саратове состоятся памятный митинг и возложение цветов на фарватер Волги
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На 3 августа назначаются дополнительные поезда

Новости


Для организации перевозки участников забега по взлётно-посадочной полосе аэропорта «Гагарин» на 3 августа 2019 года в Саратовском регионе ПривЖД назначаются дополнительные пригородные поезда:
№ 6331 сообщением Саратов – Тарханы.

Отправление со ст. Саратов-1 в 08:33. Прибытие в аэропорт «Гагарин» в 09:20, прибытие на конечную ст. Тарханы в 9:39;
№ 6332 сообщением Тарханы – Саратов.

Отправление со ст. Тарханы в 12.19. Прибытие в аэропорт «Гагарин» в 12:32, прибытие на конечную ст. Саратов-1 в 13:25.

В пути следования обозначенных поездов предусмотрены остановки на о.п. площадь Ленина в 08:39 и 13:14, ст. Трофимовский-1 в 08:45 и 13:09, о.п. Сокурский тракт в 8:54 и 12:59. Время отправления и прибытия поездов – местное.

С подробной информацией о расписании движения пригородных поездов можно ознакомиться на сайте ОА "Саратовская ППК" www.sarppk.ru в разделе "Расписание", по телефону единого информационного сервисного центра ОАО "РЖД" 8-800-775-00-00 (звонок бесплатный), а также на информационных стендах билетных касс.
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