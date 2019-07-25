Трехфазные скважинные нагреватели запустил в производство КРЭТ
Производство скважинных нагревателей трехфазного питания для прогрева призабойной зоны скважин и снижения вязкости нефти разработал и запустил Альметьевский завод «Радиоприбор» АО «КРЭТ» (в составе Госкорпорации Ростех). Новое решение даст возможность увеличить прирост постоянной выдачи горючей жидкости из скважин.
Гендиректор АО «КРЭТ» Николай Колесов прокомментировал запуск производства скважинных нагревателей «Терм» мощностью до 40 кВт. По его словам, оборудование завода «Радиоприбор» позволяет умножать объемы добычи нефти малых скважин, а также обеспечивает расширенное воспроизводство ее запасов. Выпуск продукции предприятия АО «КРЭТ» в большей степени предназначен для небольших нефтяных компаний, ориентированных на разработку малых месторождений с высокой вязкостью нефти.
Завод «Радиоприбор» намерен представить образцы скважинных нагревателей на выставке «НЕФТЕГАЗ-2020» в Москве.