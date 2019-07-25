25 июля 2019 ЧЕТВЕРГ
Новости
17:35 | 24 июля
Трехфазные скважинные нагреватели запустил в производство КРЭТ
17:31 | 24 июля
Эксперты онлайн-журнала «Кузов» устроили тест-драйв шин Viatti Bosco A/T
15:30 | 24 июля
В оргкомитет конкурса "Киновертикаль" поступило 153 заявки
14:39 | 24 июля
В преддверии Всероссийской переписи населения статистики пересчитают дома с номерами и улицы с освещением в Саратовской области
13:48 | 24 июля
Министерство промышленности и энергетики Саратовской области: «Волжский дизель имени Маминых» вышел из кризиса
12:53 | 24 июля
Победительница Спартакиады учащихся России Анна Щербина провела мастер-класс в ДОЛ «Молодежный»
12:53 | 24 июля
Саратовская область закупит еще семь мобильных медицинских диагностических комплексов
12:00 | 24 июля
Известный российский медиа-менеджер проанализировал деятельность районных изданий Саратовской области
10:50 | 24 июля
Губернатор Валерий Радаев посетил Еланский конный завод
09:57 | 24 июля
С начала 2019 года в Саратовской области 286 семей получили государственный сертификат на материнский капитал в электронном виде
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

Трехфазные скважинные нагреватели запустил в производство КРЭТ

Новости
Трехфазные скважинные нагреватели запустил в производство КРЭТ

Производство скважинных нагревателей трехфазного питания для прогрева призабойной зоны скважин и снижения вязкости нефти разработал и запустил Альметьевский завод «Радиоприбор» АО «КРЭТ» (в составе Госкорпорации Ростех). Новое решение даст возможность увеличить прирост постоянной выдачи горючей жидкости из скважин.

Гендиректор АО «КРЭТ» Николай Колесов прокомментировал запуск производства скважинных нагревателей «Терм» мощностью до 40 кВт. По его словам, оборудование завода «Радиоприбор» позволяет умножать объемы добычи нефти малых скважин, а также обеспечивает расширенное воспроизводство ее запасов. Выпуск продукции предприятия АО «КРЭТ» в большей степени предназначен для небольших нефтяных компаний, ориентированных на разработку малых месторождений с высокой вязкостью нефти.

Завод «Радиоприбор» намерен представить образцы скважинных нагревателей на выставке «НЕФТЕГАЗ-2020» в Москве.