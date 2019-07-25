25 июля 2019 ЧЕТВЕРГ
Новости
17:35 | 24 июля
Трехфазные скважинные нагреватели запустил в производство КРЭТ
17:31 | 24 июля
Эксперты онлайн-журнала «Кузов» устроили тест-драйв шин Viatti Bosco A/T
15:30 | 24 июля
В оргкомитет конкурса "Киновертикаль" поступило 153 заявки
14:39 | 24 июля
В преддверии Всероссийской переписи населения статистики пересчитают дома с номерами и улицы с освещением в Саратовской области
13:48 | 24 июля
Министерство промышленности и энергетики Саратовской области: «Волжский дизель имени Маминых» вышел из кризиса
12:53 | 24 июля
Победительница Спартакиады учащихся России Анна Щербина провела мастер-класс в ДОЛ «Молодежный»
12:53 | 24 июля
Саратовская область закупит еще семь мобильных медицинских диагностических комплексов
12:00 | 24 июля
Известный российский медиа-менеджер проанализировал деятельность районных изданий Саратовской области
10:50 | 24 июля
Губернатор Валерий Радаев посетил Еланский конный завод
09:57 | 24 июля
С начала 2019 года в Саратовской области 286 семей получили государственный сертификат на материнский капитал в электронном виде
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

Эксперты онлайн-журнала «Кузов» устроили тест-драйв шин Viatti Bosco A/T

Новости
Эксперты онлайн-журнала «Кузов» устроили тест-драйв шин Viatti Bosco A/T


При изготовлении линейки Viatti Bosco A/T разработчики учли все потребности водителей кроссоверов. Летние шины сочетают в себе комфорт, надёжность и устойчивость. Кроме того они остаются энергоэффективным продуктом, выдерживая значительные динамические нагрузки.

Viatti Bosco A/T, разработанные для кроссоверов и лёгких внедорожников, протестировали эксперты специализированного федерального интернет-издания «Кузов». Корреспонденты в течение нескольких недель устраивали всевозможные испытания для летних шин. На этапе шиномонтажа на каждый диск пришлось не более 50 гр грузиков, а во время езды автор тест-драйва отметил отсутствие вибраций на руле и высокий уровень курсовой устойчивости.

Система Hydro Safe с четырьмя широкими продольными канавками с неоднородной геометрией и заостренными гранями центральных шашек эффективно выводит водяную пленку из пятна контакта с дорогой. За счет технологии VSS (переменное распределение жесткости боковины), жесткого центрального ребра и усиленным продольным рядам шашек, выполненным по технологии HighStab, шины сохраняют свою геометрию и сцепные свойства даже при резких маневрах.

Эксперты издания «Кузов» высоко оценили тормозные характеристики шин. На финальном этапе тестирования корреспонденты онлайн-журнала отметили главное преимущество шин – приемлемые показатели на любых типах покрытия. По их словам, линейка Bosco A/T способна на равных конкурировать с зарубежной.

«Шины обеспечивают автомобилю оптимальные проходимость, маневренность, а также комфортное и безопасное движение как на мокром, так и на сухом асфальте. Viatti Bosco A/T оказались действительно сбалансированными и не отличаются наличием каких-либо явных особенностей, кроме, пожалуй, некоторой чувствительности к колейности дорог», – подвели итоги тест-драйва эксперты издания «Кузов».

Продукция шинного бренда Viatti выпускается на производственных мощностях шинного бизнеса Группы «Татнефть» – КАМА TYRES.

Источник: http://autotime-news.ru/viatti_bosco_AT