Эксперты онлайн-журнала «Кузов» устроили тест-драйв шин Viatti Bosco A/T
При изготовлении линейки Viatti Bosco A/T разработчики учли все потребности водителей кроссоверов. Летние шины сочетают в себе комфорт, надёжность и устойчивость. Кроме того они остаются энергоэффективным продуктом, выдерживая значительные динамические нагрузки.
Viatti Bosco A/T, разработанные для кроссоверов и лёгких внедорожников, протестировали эксперты специализированного федерального интернет-издания «Кузов». Корреспонденты в течение нескольких недель устраивали всевозможные испытания для летних шин. На этапе шиномонтажа на каждый диск пришлось не более 50 гр грузиков, а во время езды автор тест-драйва отметил отсутствие вибраций на руле и высокий уровень курсовой устойчивости.
Система Hydro Safe с четырьмя широкими продольными канавками с неоднородной геометрией и заостренными гранями центральных шашек эффективно выводит водяную пленку из пятна контакта с дорогой. За счет технологии VSS (переменное распределение жесткости боковины), жесткого центрального ребра и усиленным продольным рядам шашек, выполненным по технологии HighStab, шины сохраняют свою геометрию и сцепные свойства даже при резких маневрах.
Эксперты издания «Кузов» высоко оценили тормозные характеристики шин. На финальном этапе тестирования корреспонденты онлайн-журнала отметили главное преимущество шин – приемлемые показатели на любых типах покрытия. По их словам, линейка Bosco A/T способна на равных конкурировать с зарубежной.
«Шины обеспечивают автомобилю оптимальные проходимость, маневренность, а также комфортное и безопасное движение как на мокром, так и на сухом асфальте. Viatti Bosco A/T оказались действительно сбалансированными и не отличаются наличием каких-либо явных особенностей, кроме, пожалуй, некоторой чувствительности к колейности дорог», – подвели итоги тест-драйва эксперты издания «Кузов».
Продукция шинного бренда Viatti выпускается на производственных мощностях шинного бизнеса Группы «Татнефть» – КАМА TYRES.
Источник: http://autotime-news.ru/viatti_bosco_AT