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В оргкомитет конкурса "Киновертикаль" поступило 153 заявки

Новости


До окончания приема заявок на участие в VI открытом фестивале-конкурсе детского и юношеского кино «Киновертикаль» осталась всего 1 неделя.

В Оргкомитет уже поступило 153 киноработы от юных авторов из 24 регионов России и Республики Беларусь. По количеству представленных фильмов лидируют номинации «Общество и я» (52 работы) и «Свободный полет» (48 работ).

Стать участником «Киновертикали-2019» могут все желающие киноавторы в возрасте от 5 до 22 лет. Для этого необходимо прислать заполненную заявку и ссылку на киноработу на электронный адрес videosarkvc@yandex.ru в срок до 1 августа 2019 года.

После обработки Оргкомитетом всех поступивших заявок начнет свою работу отборочная комиссия «Киновертикали-2019». Профессиональные саратовские кинематографисты составят шорт-лист фильмов, которые будут бороться за главные призы фестиваля.

Основные мероприятия VIоткрытого фестиваля-конкурса детского и юношеского кино «Киновертикаль» пройдут в Саратове с 5 по 8 ноября 2019 года.
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