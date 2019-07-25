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В преддверии Всероссийской переписи населения статистики пересчитают дома с номерами и улицы с освещением в Саратовской области

Новости


Всероссийская перепись населения пройдет в октябре 2020-го года и охватит не только каждого жителя Саратовской области, но и всей страны.

В нашем регионе уже полным ходом идет подготовка к масштабному мероприятию. В настоящее время Саратовстат объявил набор на работу регистраторов, которые в преддверии обследования актуализируют списки домов и внесут изменения в картографические материалы населенных пунктов. Временные сотрудники лично обойдут города и села нашего региона и сверят на местности имеющиеся данные о фактическом наличии или отсутствии домов. Помимо этого, они проверят наличие указателей с названиями улиц, номерами домов и квартир, а также выяснят, все ли улицы, дворы и подъезды у нас освещены должным образом.

Обходить дома регистраторы должны будут с 12 августа по 10 сентября 2019-го года. Всего на работу будет принят 731 сотрудник. Примерная нагрузка на каждого регистратора составит порядка 600 домов. За эту работу Саратовстат заплатит каждому работнику 14 тысяч рублей (без вычета НДФЛ). Главные требования к кандидатам – ответственность и исполнительность.
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