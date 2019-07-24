Победительница Спартакиады учащихся России Анна Щербина провела мастер-класс в ДОЛ «Молодежный»

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«Я хочу, чтобы ребята, поняли, что спорт - это главное в жизни любого человека, и для того, чтобы достичь любой, даже самой высокой цели, необходимо просто поверить в себя и совершать то, о чем ты даже боялся мечтать, – рассказала Анна. – Желаю ребятам верить в свой успех и просто быть классными, сейчас вести здоровый образ жизни – это модно».Анна имеет спортивное звание «Мастер спорта России» по каратэ, является бронзовым призером первенства Европы по каратэ 2018, 2019 года, победительницей IX Спартакиады учащихся России 2019 года, чемпионкой России 2018 года, входит в основной состав сборной команды России по каратэ.