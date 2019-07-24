24 июля 2019 СРЕДА
Новости
12:53 | 24 июля
Победительница Спартакиады учащихся России Анна Щербина провела мастер-класс в ДОЛ «Молодежный»
12:53 | 24 июля
Саратовская область закупит еще семь мобильных медицинских диагностических комплексов
12:00 | 24 июля
Известный российский медиа-менеджер проанализировал деятельность районных изданий Саратовской области
10:50 | 24 июля
Губернатор Валерий Радаев посетил Еланский конный завод
09:57 | 24 июля
С начала 2019 года в Саратовской области 286 семей получили государственный сертификат на материнский капитал в электронном виде
09:49 | 24 июля
Учеба-онлайн: МФТИ набирает магистрантов в программу по технопредпринимательству
17:14 | 23 июля
Первый миллион тонн зерна собран в Саратовской области
16:30 | 23 июля
Татьяна Кравцева оценила ход уборочной в Калининском районе Саратовской области
15:39 | 23 июля
Более 46 тысяч трудоспособных жителей области вынуждены оставить работу и ухаживать за своими немощными родственниками и близкими
14:51 | 23 июля
В Саратове началась подготовка коммуникаций к осенне-зимнему периоду
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

Победительница Спартакиады учащихся России Анна Щербина провела мастер-класс в ДОЛ «Молодежный»

Новости


23 июля 2019 года на базе ДОЛ «Молодежный» победительница Спартакиады учащихся России по каратэ Анна Щербина провела мастер-класс по каратэ. Спортсменка показала ребятам упражнения для разминки и основы техники в каратэ: стойки, приемы дисциплины «Ката», ответила на вопросы всех желающих.

«Я хочу, чтобы ребята, поняли, что спорт - это главное в жизни любого человека, и для того, чтобы достичь любой, даже самой высокой цели, необходимо просто поверить в себя и совершать то, о чем ты даже боялся мечтать, – рассказала Анна. – Желаю ребятам верить в свой успех и просто быть классными, сейчас вести здоровый образ жизни – это модно».

Анна имеет спортивное звание «Мастер спорта России» по каратэ, является бронзовым призером первенства Европы по каратэ 2018, 2019 года, победительницей IX Спартакиады учащихся России 2019 года, чемпионкой России 2018 года, входит в основной состав сборной команды России по каратэ.
Добавить коммент
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код