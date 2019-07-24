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Саратовская область закупит еще семь мобильных медицинских диагностических комплексов

Новости


В следующем году министерством здравоохранения Саратовской области планируется закупить еще 7 мобильных медико-диагностических комплексов, которые представляют собой специально оборудованные автомобили и позволяют оказывать медицинскую помощь жителям отдаленных территорий нашего региона.

Активная работа в этом направлении ведется с 2018 г. и будет продолжена в рамках регионального проекта «Развитие первичной медико-санитарной помощи» федерального национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом России Владимиром Путиным и реализуемого при поддержке и под контролем главы региона Валерия Радаева.

В прошлом году дополнительно к уже имеющимся мобильным медико-диагностическим комплексам за счет средств областного бюджета приобретены 3 новых: («Диагностика», маммограф, флюорограф и специализированный прицеп-дополнение). За счет средств федерального бюджета приобретены еще 4 передвижных диагностических комплекса «Диспансеризация», 2 из которых направлены в Перелюбский и Новоузенский районы.
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