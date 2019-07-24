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Губернатор Валерий Радаев посетил Еланский конный завод

Новости


Вчера губернатор Валерий Радаев посетил Еланский конный завод в с. Святославка. Это сельхозпредприятие – один из брендов Самойловского района, оно ведет свою историю с 1884 года, занимается разведением русской рысистой породы.

В 2000-е годы конезавод попал в тяжелую экономическую ситуацию, однако после смены руководства предприятие было возрождено. С 2009 года поголовье увеличилось с 15 до 108 голов, для улучшения генофонда были приобретены лошади в США и Франции.

Руководитель предприятия Сергей Иванкевич рассказал, что за эти годы были приведены в порядок обрабатываемые земли, налажена кормовая база, отремонтированы конюшни, обеспечен тренинг лошадей. Еланские рысаки регулярно участвуют в соревнованиях на Саратовском, Московском и других ипподромах. Так, в 2019 году четыре жеребца заняли призовые места на испытаниях в Саратове, Казани, Оренбурге, Ульяновске.

"Вы удержали уникальное производство, сохранили многолетние традиции. Это огромное достижение. Благодаря этому в районе действует старейшее предприятие. Второго такого хозяйства в области нет", – отметил Губернатор.

Министр сельского хозяйства Татьяна Кравцева сообщила, что в настоящее время у Еланского конезавода есть все возможности для получения статуса племенного хозяйства.
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