С начала 2019 года в Саратовской области 286 семей получили государственный сертификат на материнский капитал в электронном виде

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Услуга по оформлению электронных сертификатов была реализована Отделением ПФР по Саратовской области в середине прошлого года. Всего за это время ею воспользовались 460 семей региона.Для получения электронного сертификата на МСК необходимо подать соответствующее заявление через Личный кабинет гражданина на сайте Пенсионного фонда России (www.pfrf.ru), имея подтвержденную учетную запись на едином портале государственных услуг (gosuslugi.ru). Далее, как и в случае с традиционным бумажным сертификатом, заявителю необходимо обратиться в органы ПФР. Сделать это нужно будет только один раз – чтобы представить документы личного хранения, к которым, например, относятся свидетельства о рождении детей.Повторно обращаться за самим сертификатом не потребуется – после вынесения органами ПФР положительного решения о выдачи государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, электронный сертификат будет автоматически направлен в личный кабинет заявителя, и его можно будет просмотреть на экране или распечатать.